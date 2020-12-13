Euro
9.5034
-0.92%
Dolar
7.8421
-0.61%
Altın
463.92
-0.41%
Borsa
1.371
1.28%
Bitcoin
150.509
4.08%
EXEN Coin
10.65
0.18%
14ºC
İstanbul
Sağanak yağış 14 C

    Kağıthane'de silahlı market soygunu kamerada

    Kağıthane’de müşteriler alışveriş yaptığı esnada içeriye giren kapüşonlu ve maskeli bir gaspçı, depodaki kadın çalışana tabanca doğrultarak soygun girişiminde bulundu.
    • İHA
    • 13.12.2020 - 10:40
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 12:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kağıthane'de silahlı market soygunu kamerada

    İstanbul'un Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Azerbaycan uyruklu Ilkın M., sokak üzerindeki markete girdi.

    Şahıs doğrudan marketin deposuna girerek oradaki kadın çalışan Yağmur Ş.’ye paraları vermesi için tabanca doğrulttu.

    Kadın çalışanın bağırmaya başlaması üzerine panik yapan gaspçı Ilkın M., marketten çıkmak istedi. Ancak o esnada gaspçı, kendisini durdurmaya çalışan Bora Ö.’ye tabancasını doğrulttu.

    HİÇBİR ŞEY ÇALAMADAN AYRILDI

    Çalışanın eliyle müdahale etmesi sonrası gaspçı Ilkın M. hiçbir şey çalamadan marketten ayrıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Kağıthane'de silahlı market soygunu kamerada ViDEO

    Kağıthane de silahlı market soygunu kamerada #1

    POLİS "DAR ALAN" UYGULAMASI YAPTI

    Olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, markete giderek çalışma başlattı. Çalışanların ifadelerine başvuran Kağıthane polisi, güvenlik kamera görüntüleri üzerinden şahsın eşkalini belirledi.

    Bunun üzerine vakit kaybetmeden ilçe genelinde “dar alan” uygulaması yapan polis ekipleri, gaspçı Ilkın M.’yi ilçeden çıkamadan kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

    Kağıthane de silahlı market soygunu kamerada #2

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, market çalışanları tarafından teşhis edildi. Ayrıca şahsın olayda kullandığı tabancaya da el konuldu.

    Büroda ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Ilkın M. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    Kağıthane de silahlı market soygunu kamerada #3

    Kağıthane de silahlı market soygunu kamerada #4

    Kağıthane de silahlı market soygunu kamerada #5

    Kağıthane de silahlı market soygunu kamerada #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir