Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil ile seyir halinde bulunan 2 kişi tartıştıkları diğer gruptan 2 kişiye silahla ateş etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesi Sokullu Caddesi'nde iddiaya göre akşam saatlerinde kavga eden iki grup, vatandaşlar tarafından ayrıldı.

Gece saat 03:00 sıralarında ise kırmızı bir otomobille olay yerine gelen iki kişi, Mücahit Kanat ve Ali Tiken'e kurşun yağdırdı.

MÜCAHİT KANAT HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırının ardından Mücahit Kanat ve Ali Tiken hemen hastaneye kaldırıldı.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mücahit Kanat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kağıthane'de özel bir hastaneye kaldırılan Ali Tiken'in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGANLAR KIRMIZI BİR OTOMOBİLLE KAÇTI

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemelerde kırmızı bir otomobille olay yerine gelen saldırganlardan birinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSTE İSABET ALDI

Saldırının gerçekleştiği binanın önünde bulunan 34 BGG 933 plakalı hafif ticari araca çok sayıda mermi isabet ederken lastiğinin de patladığı görüldü.

Olay yerine yaklaşık 50 metre mesafede bulunan 34 LCK 563 plakalı minibüsünde camına mermi isabet etti.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Olay yerine çok sayıda boş kovan bulunurken, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.