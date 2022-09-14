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    Kağıthane'de şoför, yanındaki kadını dövdü

    Çağlayan Mahallesi üzerinde ilerleyen otomobildeki şoför, yanında oturan kadına saldırmaya başladı. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.
    • 14.09.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 14:04
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    Kağıthane'de şoför, yanındaki kadını dövdü

    İstanbul Kağıthane'nin Çağlayan Mahallesi'nde akılalmaz bir olay yaşandı.

    Cadde üzerinde ilerleyen otomobil içerisindeki hareketlilik, bir başka araçta bulunan vatandaşların dikkatini çekti.

    Yanındaki kadını dövdü

    Şoför koltuğunda oturan erkek, yanındaki kadını darbetmeye başladı.

    Kadına vahşice saldırırken bir yandan aracını sürmeye devam eden şahıs, anbean kayda alındı.

    Kağıthane'de şoför, yanındaki kadını dövdü VİDEO

    Vatandaş, polise bildirdi

    Şiddet anını araç içi kamerasıyla çeken vatandaş, durumu görmezden gelmeyerek cadde üzerinde bulunan Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine giderek olayı bildirdi.

    Kağıthane de şoför, yanındaki kadını dövdü #1

    Kağıthane de şoför, yanındaki kadını dövdü #2

    Kağıthane de şoför, yanındaki kadını dövdü #3


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