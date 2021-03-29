Kağıthane’de suç makinesi bu kez mobilya dükkanını ateşe verdi

Kağıthane’de suç makinesi bu kez mobilya dükkanını ateşe verdi

Son 1 yıl içerisinde minibüs, motosiklet, kulübü başta olmak üzere birçok yeri kundaklayarak ateşe veren “Tinerci Ümit” lakaplı şahıs, bu kez de mobilya dükkanını yaktı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde bulunan bir mobilya dükkanında, gece saatlerinde yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan iş yerine müdahale etti. Çalışmaların ardından yangın söndürülürken, içeride ise soğutma çalışması yapıldı.

BU KEZ DE MOBİLYA DÜKKANINI KUNDAKLADI

Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekiplerinin “kundaklama olabilir” ihtimali üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda iş yerinin tinerle ateşe verildiği tespit edildi.

Çevrede çalışma yapan polis, iş yerini kundaklayan “Tinerci Ümit” lakaplı Osman M.’yi (30) kıskıvrak yakaladı.

Üst araması yapılan şahsın üzerinden pet şişe içerisinde ise tiner ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kağıthane’de suç makinesi bu kez mobilya dükkanını ateşe verdi VİDEO

1 YIL İÇERİSİNDE KUNDAKLAMADIĞI YER KALMADI

Öte yandan gözaltına alınan “Tinerci Ümit” lakaplı Osman M.’nin yaklaşık 1 yıl içerisinde minibüs, motosiklet ve kulübe başta olmak üzere birçok yeri kundaklandığı ortaya çıktı.

Osman M.’nin emniyette 3 adet “mala zarar verme”, 4 adet “hırsızlık”, 2 adet “yangın”, 2 adet “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, 8 adet “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak”, 5 adet “yaralama” ve 3 adet “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

MAHKEME HER DEFASINDA SERBEST BIRAKTI

Suç makinesi şahsın kundaklama olaylarının ardından her defasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığı ancak akıl sağlığının yerinde olmadığına dair raporu olması nedeniyle mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılan şahsın ailesi tarafından tedavi edilmeden çıkartıldığı ve hiçbir şekilde müdahale edilmediği ortaya çıktı.

Öte yandan şahıs vatandaşların araçlarının üstüne çıkarak zarar vermesi nedeniyle geçtiğimiz kasım ayında da tekme ve tokatlarla dövülmüştü.