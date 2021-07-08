Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarpınca aracında sıkıştı. Sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Kağıthane'deki Cendere Caddesi üzerindeki üst geçitte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çarptığı bariyerleri parçaladı.

Savrulan otomobil yaklaşık 50 metre ileride tekrar bariyerlere çarparak durdu.

Sürücünün araç içinde sıkıştığını gören çevredekiler yardıma koştu.

YARALI SÜRÜCÜYE İLK MÜDAHALE ARAÇTAN YAPILDI

Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışırken, sağlık ekipleri de yaralı sürücüye ilk müdahalede bulundu.

SIKIŞTIĞI ARAÇTAN KURTARILDI

Sıkıştığı otomobil içinden kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bariyerlere çarpıp hurdaya dönen otomobil, çekiçi ile alınarak götürüldü.

Kağıthane'de sürücü, kaza yapınca otomobilinde sıkıştı ViDEO

















