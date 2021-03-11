Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar kameraya yansırken, darbedildikten sonra kaçan ve olaya karışan kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları ortaya çıktı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde yaşayan 40 yaşlarındaki şüpheli, mahalledeki küçük çocukları rahatsız etmeye başladı.

Şüphelinin tacize varan rahatsızlığının devam etmesi üzerine mahalleli, akşam saatlerinde harekete geçti ve sokakta yürüyen şüpheliyi kovalamaya başladı.

SOKAK ORTASINDA DÖVDÜLER

Şüpheli şahıs durumu fark ederek elindeki poşetleri yere bırakıp kaçmaya çalıştı. Ancak mahalleli, taciz şüphelisini yakalayarak tekme ve yumruklarla saldırdı.

Dakikalarca dövülen şüpheli, vatandaşların elinden kurtularak kaçtı.

Kağıthane’de tacizciye meydan dayağı VİDEO

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Yaşananlar ise güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, hem darbedilen şüpheli hem de olaya karışan kişilerin emniyete herhangi bir şikayette bulunmadığı ortaya çıktı.