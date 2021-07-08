Kağıthane'de taksicinin ezdiği çocuk yaşamını yitirdi

Sokak arasında seyir halinde olan taksicinin üzerinden geçtiği 3 yaşındaki Faruk, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde, 34 TCR 75 plakalı taksi sürücüsü Mirza Turkak (24), sokakta oynayan Faruk Karaboğa’ya çarparak altına aldı.

Çocuğun üstünden geçtikten sonra fark ederek duran taksici, panikle araçtan indi.

MİNİK FARUK HAYATINI KAYBETTİ

Yerde hareketsiz şekilde yatan çocuğu kucaklayan taksici Turkak, koltuğa koyduktan sonra özel bir hastaneye götürdü. Hastanede ilk müdahalesi yapılan çocuk sevk edildiği Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taksicinin şoka girdiği o dehşet anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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SÜRÜCÜYE GÖZALTI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri ise taksi sürücüsü Turkak’ı savcılık talimatıyla gözaltına aldı. Sürücü adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.