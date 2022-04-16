Kağıthane'de taksinin aküsünü çaldılar

Yanlarından geçen vatandaşlara rağmen park halindeki taksiden hırsızlık yapan şahıslar kameraya yakalandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’ndeki bir taksinin yanına gelerek tornavidayla kapısını açmaya çalışan hırsızlar, sokak içerisine doğru iki kişinin geldiğini görünce sohbet etmeye başladı.

Durumdan şüphelenmeyen vatandaşlar yoluna devam ederken, hırsızlar yarım kalan işine devam etti.

Aküyü çalıp kaçtılar

İHA'nın haberine göre araca girmeyi başarıp kaputu açan hırsızlar, motor kısmını kontrol ederek aküyü söküp olay yerinden uzaklaştı.

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Polis harekete geçti

İlerleyen saatlerde durumu fark eden araç sahibi, polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerden birinin, suç kaydı bulunun Abdullah K. olduğu belirlendi. Şahıs yaşadığı evin olduğu mahallede yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan Abdullah K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.