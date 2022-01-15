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Kağıthane'de taksinin çarptığı moto kurye ölümden döndü

Kağıthane'de taksinin çarptığı moto kurye ölümden döndü

Sürekli bir şekilde seyreden motosikletli kurye ve arkadaşı, taksinin tamponuna çarpması sonucu yere savrularak yaralanırken, çarpan sürücü ise polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.