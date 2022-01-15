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    Kağıthane'de taksinin çarptığı moto kurye ölümden döndü

    Sürekli bir şekilde seyreden motosikletli kurye ve arkadaşı, taksinin tamponuna çarpması sonucu yere savrularak yaralanırken, çarpan sürücü ise polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
    • İHA
    • 15.01.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 11:24
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    Kağıthane'de taksinin çarptığı moto kurye ölümden döndü

    İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çeliktepe Mahallesi’nde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre sipariş yetiştirmek için motosikletle seyreden Emirhan Öztürk, sokak üzerinde süratli şekilde gitmeye başladı.

    Arkasında arkadaşı da Öztürk, o esnada yokuştan inerek yokuşa çıkan Mehmet Gedik (54) idaresindeki taksinin tamponuna çarptı.

    ARKADAŞIYLA BİRLİKTE YERE SAVRULDU

    Çarpma sonucu Öztürk ve arkadaşı yere savrularak yaralandı.

    Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Kağıthane'de taksinin çarptığı moto kurye ölümden döndü

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı Öztürk ve arkadaşını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

    SÜRÜCÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, sürücü Gedik ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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