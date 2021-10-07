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    Kağıthane'de tekme atan satıcıya zabıtanın sert müdahalesi

    Kağıthane'de tekme atan satıcıya zabıtanın sert müdahalesi

    Kağıthane'de meyve satan seyyar satıcının kendisine müdahale eden zabıta memuruna tekme atması üzerine çıkan arbede kameralara yansırken, zabıta memurları açığa alındı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2021 - 19:51
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 21:28
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    İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kasa içerisinde sokakta meyve satan seyyar satıcıya zabıta ekipleri müdahale etmek istedi.

    ZABITAYA TEKME ATTI ORTALIK KARIŞTI

    Meyve kasası elinden alınmak istenen satıcı kasayı olay yerinden kaçırmaya çalışırken memurlardan birine tekme attı.

    Kağıthane'de tekme atan satıcıya zabıtanın sert müdahalesi VİDEO

    SERT DARBELERE MARUZ KALDI

    Attığı tekmenin ardından uzaklaşmaya çalışan satıcıya memurların tepkisi sert oldu.

    Bir anda zabıtaların arasında kalan satıcı sert darbelere maruz kaldı.

    O anlar çevredekilerin kameralarına yansıdı.

    ZABITALAR AÇIĞA ALINDI

    Olaya ilişkin açıklama yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, zabıta memurunun açığa alındığını duyurdu.

    Öztekin, "Zabıta ekiplerimizin bir seyyar satıcı müdahalesi sırasında dün yaşanan talihsiz olay ile ilgili gerek adli makamlar gerekse Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur." açıklamasında ifadelerine yer verdi.

    Kağıthane de tekme atan satıcıya zabıtanın sert müdahalesi #1

    Kağıthane de tekme atan satıcıya zabıtanın sert müdahalesi #2

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