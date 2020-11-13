Kağıthane'de kayınpederinin evinde temizlik yapan kadın, camlarını sildiği esnada 3. kattan aşağıya düştü.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Burcu Aydoğan, kayınpederi Salih Aydoğan’ın evine gitti.

Burada temizlik yapan kadın, evin camlarını silmeye başladıktan bir süre sonra dengesini kaybederek binanın 3. katından aşağıya düştü.

TABELAYA ÇARPIP SÜNGERLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Önce aşağıda bulunan iş yeri tabelasına çarpan kadın, binanın önündeki süngerlerin üstüne düşerek yere savruldu.

KAYINPEDERİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Aydoğan’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Kağıthane'de temizlik yapan kadının 3. kattan düşme anı ViDEO

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak, o esnada evere bulunan kadının kayınpederi Salih Aydoğan’ı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

"SÜNGER KURTARDI"

Olayla ilgili konuşan görgü tanığı, “Süngerin üstüne düştü, tabelanın içine girdi ve aşağıya doğru gitti. Konuşuyordu ama hareket edemiyordu. Sünger kurtardı, yoksa yere düşüyordu, ölebilirdi.” dedi.





















