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Kağıthane’de ticari taksi ile otomobilin çarpıştı

Kağıthane’de ticari taksi ile otomobilin çarpıştı

Cadde üzerinde seyir halinde olan ticari taksi ile yolun karşısına geçmeye çalışan otomobil çarpıştı. Kaza anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.