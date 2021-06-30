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    Kağıthane’de ticari taksi ile otomobilin çarpıştı

    Cadde üzerinde seyir halinde olan ticari taksi ile yolun karşısına geçmeye çalışan otomobil çarpıştı. Kaza anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 09:57
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    Kağıthane’de ticari taksi ile otomobilin çarpıştı

    İstanbul’un Kağıthane ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir halinde olan ticari taksi, Sütlüce Kavşağı’nda yolun karşısına geçmekte olan otomobil ile çarpıştı.

    Kaza anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Kazayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

    Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Kaza sonucu ölen veya yaralanan olmadı.

    Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

    Kağıthane’de ticari taksi ile otomobilin çarpıştı ViDEO

    Kağıthane’de ticari taksi ile otomobilin çarpıştı #1

    Kağıthane’de ticari taksi ile otomobilin çarpıştı #2

    Kağıthane’de ticari taksi ile otomobilin çarpıştı #3

    Kağıthane’de ticari taksi ile otomobilin çarpıştı #4

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