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    Kağıthane’de torbacı operasyonu: 21 tutuklama

    Narkotik ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 22.10.2021 - 12:07
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 12:58
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    Kağıthane’de torbacı operasyonu: 21 tutuklama

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,  Kağıthane ilçesi ve çevresindeki “torbacı” diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

    23 GÖZALTI

    Özel Harekat timlerinin de katıldığı operasyonlarda aranan 26 şüpheliden 23’ü yakalanarak gözaltına alındı.

    Bir miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

    21'İ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 23 zanlıdan 21’i tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Kağıthane’de torbacı operasyonu: 21 tutuklama ViDEO

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