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- Kağıthane'de trafik ışıklarında telefon hırsızlığı kamerada
Kağıthane'de trafik ışıklarında telefon hırsızlığı kamerada
- 23.10.2022 - 12:29
- Güncelleme : 23.10.2022 - 14:11
İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Cendere Caddesi üzerinde yaşanan olayda, motosiklet sürücüsü bir kapkaççı trafik ışıklarında yanında duran ve yolun karşısına geçmek istediği sırada telefonla oynayan şahsı gözüne kestirdi.
Trafik yoğunluğunun olduğu anı bekleyen kapkaççı, telefonla oynayan şahsın önüne doğru motosikletli ile gidip şahsın elindeki telefonu tek hamlede kaparak kaçtı.
Neye uğradığını anlayamayan şahıs, yaşadığı talihsiz olayı polis ekiplerine bildirdi.
29 güvenlik kamerası incelendi
Telefonu çalınan vatandaşın ihbarı üzerine eyleme geçen ekipler, Eyüpsultan ve Kağıthane’deki yol güzergahları üzerinden geçen hırsızın izini 29 güvenlik kamerasını inceleyerek sürdü.
Kapkaççının, Eyüpsultan’da bulunan bir iş merkezine girdiği tespit edildi.
Kağıthane’de trafik ışıklarında beklerken telefonunu elinde alıp kaçtılar VİDEO
Telefon hırsızı, evinde yakalandı
Yapılan kimlik denetimi sonrası kapkaççının 19 yaşındaki A.B. isimli şahıs olduğu belirlendi. Çalışmalar neticesinde polis ekipleri, A.B.’yi oturduğu evinden aldı.
Cezaevine gönderildi
İHA'nın haberine göre; A.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.