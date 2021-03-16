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    Kağıthane'de trafik magandası kamerada

    Kağıthane'de hatalı sollama yaptıktan sonra drift atan sürücü kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 16.03.2021 - 14:22
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 14:43
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    Kağıthane'de trafik magandası kamerada

    İstanbul'un Kağıthane ilçesi İsmet İnönü Caddesi'nden çıkarak Eski Edirne Caddesi'nden Sultangazi yönüne doğru ilerleyen bir otomobilin sürücüsü, önce hatalı sollama yapmaya çalıştı.

    Bununla da yetinmeyen sürücü ardından drift attı.

    TEHLİKELİ HAREKETLER

    Sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar arkasından gelen sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Kağıthane'de trafik magandası kamerada VİDEO

    Kağıthane de trafik magandası kamerada #1

    Kağıthane de trafik magandası kamerada #2

    Kağıthane de trafik magandası kamerada #3

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