- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kağıthane'de trafik magandası kamerada
Kağıthane'de trafik magandası kamerada
Kağıthane'de hatalı sollama yaptıktan sonra drift atan sürücü kameralara yansıdı.
- DHA
- 16.03.2021 - 14:22
- Güncelleme : 16.03.2021 - 14:43
İstanbul'un Kağıthane ilçesi İsmet İnönü Caddesi'nden çıkarak Eski Edirne Caddesi'nden Sultangazi yönüne doğru ilerleyen bir otomobilin sürücüsü, önce hatalı sollama yapmaya çalıştı.
Bununla da yetinmeyen sürücü ardından drift attı.
TEHLİKELİ HAREKETLER
Sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar arkasından gelen sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kağıthane'de trafik magandası kamerada VİDEO