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    Kağıthane'de trafik magandası terör estirdi

    Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsünün önünü kesip, kaskını alarak tokat attı.
    • DHA
    • 16.10.2020 - 10:16
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    Kağıthane'de trafik magandası terör estirdi

     

    Kağıthane Cendere Caddesi'nde seyir halindeki otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün önünü keserek aracını durdurdu.

    BARIŞALIM DEDİ TOKAT ATTI

    Motosiklet sürücüsünün kaskını alan otomobil sürücüsü, hakaret ve küfretmeye başladı. Bununla da yetinmeyen öfkeli sürücü, 'Gel barışalım' dediği motosiklet sürücüsünün bir anlık boşluğundan faydalanarak, ona tokat attı.

    Kağıthane de trafik magandası terör estirdi #1

    SİLAHINA YÖNELİNCE ÇEVREDEKİLER KAÇTI

    Motosiklet sürücüsünün kaskını alan ve tokatlayan öfkeli sürücünün, çevredeki vatandaşların 'polisi arayın, karakola gidelim' demesi üzerine aracından silahını almaya teşebbüs ettiği görüldü.

    Bunun üzerine çevredekiler sağa sola kaçışırken motosiklet sürücüsü de motosiklet ve kaskını bırakarak kaçmaya başladı. Bunu gören trafik magandası, motosiklet sürücüsünü kovalamaya başladı ancak yakalayamadı.

    Kağıthane de trafik magandası terör estirdi #2

    Motosiklet sürücüsünün kaçmasıyla bu kez otomobilinin arkasındaki kamyonet sürücüsüne yöneldi. Kamyonet sürücüsüne de tehditler savurmayı ihmal etmeyen maganda, çevredeki vatandaşların uğraşıyla zorla aracına bindirildi.

    Kağıthane de trafik magandası terör estirdi #3

    TRAFİK AKSADI

    Kağıthane'nin en işlek caddelerinden biri olan Cendere Caddesi'nde yaklaşık yarım saat süren kavga nedeniyle trafik akışı da aksadı. Otomobilini trafik ışıklarına park eden kişi, sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşların tepkisine neden oldu.

    Kağıthane de trafik magandası terör estirdi #4

     

     

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