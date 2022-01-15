Trafoya uyuşturucu saklayarak satış yapan torbacının mallarını alan Onur Y., suçüstü yakalandı. Trafoya uyuşturucuyu bırakan Ünal a., gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde trafonun yanındaki taşın altına uyuşturucu saklandığını ve çeşitli zaman dilimlerinden farklı kişilerin taşın altından uyuşturucu aldığı ihbarını alan Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri harekete geçti.

Kağıthane polisi, sokak üzerinde fiziki çalışma yapmaya başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, araçla gelen bir şahsın trafonun altına uyuşturucu bıraktığını ve müşterileri tarafından alındığını tespit etti.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Beklemeye başlayan Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, trafonun altına bırakılan uyuşturucuyu alan müşteri Onur Y.’yi, aracına bineceği esnada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınarak araması yapılan şahsın üstünden bir miktar bonzai ve kırmızı reçeteyle satılan çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

TORBACININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Öte yandan, torbacı şahsı yakalamak için çalışmalara devam eden polis ekipleri, trafonun altına uyuşturucu bırakan torbacı şahsın, emniyette çeşitli suçlardan 6 adet kaydı olan Ünal A. olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine şahsın Gürsel Mahallesi’ndeki evine baskın düzenleyen Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şahsı yakaladı. Evde yapılan aramalarda, çok miktarda kubar, metamfetamin ve bonzai ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Kağıthane’de trafo altından uyuşturucu ticaretine operasyon VİDEO



SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan torbacı Ünal A.’nın hakkında ifadesi alınmasının ardında, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak suçundan adli işlemi yapıldı. Torbacı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.