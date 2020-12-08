İhbar üzerine bir kıraathaneye baskın yapan Mobil Park polisi, yasağa rağmen içeride kağıt oynayan 5 şahsa toplamda 15 bin 900 lira idari para cezası uyguladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kıraathaneler bir süreliğine kapatılmıştı.

Bu kapsamda denetimlere hız kesmeden devam eden İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, Sultan Selim Mahallesi Bilgin Sokak’taki bir adreste yasağa rağmen kıraathanenin faaliyet gösterdiği ihbarını aldı.

İhbar üzerine harekete geçen mobil park polisi, iş yerine baskın düzenledi.

POLİS BASTI

Baskında kıraathanenin girişinin tuhafiye görünümünde olduğunu gören polis, içeriye girdiğinde arka tarafta kıraathane olduğunu tespit etti.

İçeride kağıt oyunu oynayan Sinan Y., Hanifi S., Şahin D., Ahmet K. ve işletme sahibi Enver D.’ye “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 3 bin 180’şer lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca işletmede yapılan kontrollerde içerisinde 3 adet paket sigara ve içerisinde 38 adet 1 lira olan fişe takılı halde kumar makinesi ele geçirildi.

MÜHÜRLENEN İŞ YERİNİN SAHİBİ GÖZALTINDA

Kumar makinesine el koyan polis, iş yeri Sahibi Enver D.’yi gözaltına alarak adli işlemler için Sanayi Polis Merkezi Amirliğine teslim etti.

Ayrıca iş yeri, Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendi.

Kağıthane’de tuhafiye görünümlü kıraathaneye baskın ViDEO