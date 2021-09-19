Türkmenistan uyruklu Jumanur A. isimli bir kurye, para dolu çanta ile bankaya giderken bıçaklı şahıslar tarafından gasbedildi. Yaşanan anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Harmantepe Mahallesi’nde, 13 Eylül Pazartesi günü saat 08.39 sıralarında, Türkmenistan uyruklu Jumanur A. (24), içerisinde 8 bin 62 dolar ve 19 bin 310 lira olan çantasıyla bankaya gitmek üzere motosikletiyle yola çıktı.

Jumanur A., yavaş ve dikkatli bir şekilde ilerlediği sırada karşısına çıkan şahıslar tarafından yumruklanarak yere düşürüldü, bıçakla tehdit edildi.

Jumanur A.’nın çantasını gasbetmek isteyen şahıslardan biri, çantayı alıp kaçmaya çalışırken, Jumanur A. gaspçının peşinden koşup çantayı kurtarmaya çalıştı.

Gaspçı, çantayı yere düşürerek kaçmaya devam etti. Arkadan gelen diğer gaspçı çantayı alarak beraberindeki arkadaşının motosikleti ile bölgeden uzaklaştı.

KAMERAYA YANSIDI

Türkmenistan uyruklu şahsın motosikletten düşürülüp gasp edildiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Jumanur A.’nın motosikletle gittiği sırada yumrukla yere düşürüldüğü, çantanın alınmaya çalışıldığı anlar yer aldı.

Ayrıca kuryenin gaspçıları kovaladığı, sonrasında arkadan gelen şahsın çantayı alarak kaçtığı görüldü.

Kağıthane’de Türkmenistan uyruklu kurye, gaspçıların saldırısına uğradı ViDEO

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerinde bölgeye Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kaçmaya çalışan gaspçılardan İbrahim Ö.’yü (23) olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Güvenlik kameraları görüntülerinden diğer gaspçıların kimliklerini belirlemeye yönelik çalışmalar başlatıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Cesim Berk Ö. (23) ve Mesut A. (27) olduğu belirlenen gaspçılar, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette suçlarını itiraf eden gaspçılar, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.