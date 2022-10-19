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    Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

    İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda yurda yasa dışı yollarla sokulan 13,5 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.
    • 19.10.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 09:46
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    Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

    İstanbul'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güven ortamı ve zehir tacircilerine yönelik başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Ekipler, organize bir suç örgütünün yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri yasa dışı yollarla İstanbul'a getirdiği ve satma hazırlığında olduğu bilgisini aldı.

    Adres tespit edildi

    Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takibin ardından örgüt üyelerinin uyuşturucu maddeleri Kağıthane'de bulunan bir adreste sakladıklarını tespit etti.

    Kağıthane de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı #1

    Suç unsurları bulundu

    Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 10 kilogram skunk, 2 kilogram kokain ve 1,5 kilogram eroin ile 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu piyade tüfeğine ait 8 şarjör, 750 adet fişek, 50 adet tabanca fişeği, 4 elektronik terazi, 1 vakumlama makinası ve çeşitli uyuşturucu madde paketleme malzemesi ele geçirildi.

    Şüpheliler tutuklandı

    Jandarma ekipleri, operasyonda F.C.A. ile E.N.C. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

    AA'nın haberine göre, şüpheliler, adli makamlarca tutuklandı.

    Kağıthane de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı #2


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