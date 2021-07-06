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    Kağıthane'de uzman çavuş, nişanlısı tarafından öldürüldü

    Evlilik aşamasında olduğu nişanlısıyla tartışan Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, beylik tabancasıyla 4 el ateş eden nişanlısı tarafından vuruldu.
    • İHA
    • 06.07.2021 - 11:42
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    Kağıthane'de uzman çavuş, nişanlısı tarafından öldürüldü

    Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli 26 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, bir süre önce 30 yaşındaki nişanlısı Gizem E. ile birlikte İstanbul Kağıthane Seyrantepe’de yaşamaya başladı.

    Evlilik hazırlığı yapan çiftin arasında zamanla şiddetli geçimsizlik başladı.

    Çiftin arasındaki tartışmalar devam ederken akşam 19.30 sıralarında Yıldırım ve nişanlısı E. yaşadıkları evden çıktıkları esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

    NİŞANLISI, UZMAN ÇAVUŞA ATEŞ ETTİ

    Kavga esnasında Gizem E., nişanlısı Yıldırım’ın beylik tabancasını alarak 4 el ateş etti.

    Olayın ardından Yıldırım, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır şekilde yaralandı.

    Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Kağıthane de uzman çavuş, nişanlısı tarafından öldürüldü #1

    BEYLİK TABANCASINI KULLANDI

    Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri Gizem E.’yi etkisiz hale getirerek, olayda kullanılan tabancayı ise muhafaza altına aldı.

    Kağıthane de uzman çavuş, nişanlısı tarafından öldürüldü #2

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine binaya gelen sağlık ekipleri ise ağır yaralı Zeynel Yıldırım’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

    Kağıthane de uzman çavuş, nişanlısı tarafından öldürüldü #3

    UZMAN ÇAVUŞ KURTARILAMADI

    Hemen ameliyata alınan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Olayın ardından gözaltına alınan Gizem E. ise hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adli işlemleri yapılmak üzere Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

    Kağıthane de uzman çavuş, nişanlısı tarafından öldürüldü #4

    KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

    Binaya gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Büro Amirliği ekipleri ise saldırının yaşandığı katta saatlerce inceleme yaptı.

    Kağıthane de uzman çavuş, nişanlısı tarafından öldürüldü #5

    SOKAKTA HAREKETLİLİK YAŞANDI

    Yapılan incelemelerin ardından 3 adet kovan ve 1 adet mermi delil torbasına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

    Öte yandan sokakta yaşanan hareketlilik ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Kağıthane de uzman çavuş, nişanlısı tarafından öldürüldü #6

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Görüntülerde, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine giriş yapıyor. Araçlarından inen ekipleri binanın içerisine giriyor. Olay nedeniyle sokakta bir süre hareketlilik yaşanıyor.

    Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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