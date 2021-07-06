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- Kağıthane’de yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kaza
Kağıthane’de yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kaza
Yağış nedeni ile yoldan çıkan otomobil, bankete çarparak takla attı. Sürüklenen otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi.
- DHA
- 06.07.2021 - 15:33
- Güncelleme : 06.07.2021 - 15:34
Kağıthane’de O-2 otoyolu üzerinde Hasdal yönüne ilerleyen sürücü, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetti.
Nurtepe bağlantısında yoldan çıkan otomobil, savrularak yolun solundaki bankete çarptı.
Taklalar atarak sürüklenmeye başlayan otomobil, bir aydınlatma direğine çarptıktan sonra durabildi.
YARA ALMADAN KURTULDU
Sürücü aracın içinden yara almadan kurtuldu.
Aydınlatma direğinde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kağıthane’de yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kaza VİDEO