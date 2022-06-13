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    Kağıthane’de yangın paniği

    İki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, can kaybının yaşanmaması olası faciayı önledi.
    • 13.06.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 17:39
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    Kağıthane’de yangın paniği

    İstanbul'un Kağıthane ilçesi Sanayi Mahallesi Şahinler Caddesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, büyüyerek yan taraftaki binaya da sıçradı.

    Alevler diğer binaya da sıçradı

    Yangının çıktığı binanın ve yandaki binaların sakinleri, yangını fark edince sokağa döküldü. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yangın yoğun çabalarla söndürüldü

    İtfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Sağlık ekipleri ise her ihtimale karşı hazır bekledi.

    Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda söndürüldü.

    "Yandaki binanın sahibi yurt dışında"

    Yangını fark ederek itfaiyeye haber verenlerden biri olan Mustafa Köksaldı, "Burası arkadaşımızın binası, yandaki binanın sahibi de yurt dışında yaşıyor, sahibi yok, yukarı çıkamazlar. İnşallah yan tarafa sıçramamıştır." şeklinde konuştu.

    "Yangın bayağı büyüktü"

    Ahmet Aydoğan ise, "Bayağı büyüktü. Arka taraftan daha büyük görülüyordu. Biz bir arka sokaktan binayı görüyorduk, bayağı yüksek yangın vardı." şeklinde konuştu.

    Öte yandan; yangınla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

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