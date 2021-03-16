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- Kağıthane'de yasa dışı silah ticaretiyle ilgili 1 kişi yakalandı
Kağıthane'de yasa dışı silah ticaretiyle ilgili 1 kişi yakalandı
Yasa dışı silah ticareti yapılmasına yönelik operasyon başlatan ekipler, 7 adet ruhsatsız silah, 7 şarjör ve 107 adet fişek ele geçirdi. 1 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 16.03.2021 - 16:07
- Güncelleme : 16.03.2021 - 16:12
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde bulunan adreste yasa dışı silah satışı yapıldığı ihbarı aldı.
Harekete geçen polis ekipleri, dün saat 21.50 sıralarında tespit edilen adrese baskın düzenledi.
SİLAHLARA EL KOYULDU
Baskında yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör, 107 adet fişek ve silah ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet cep telefonu ele geçirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyonda adreste bulunan şüpheli B.G. (43) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.