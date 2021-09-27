Yangını çıkarmasının ardından kaçan şahıs, motosikletiyle elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Kundaklama anları kameralara yansırken, ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Kağıthane’de sabah saatlerinde motosikletli sürücü, yeşillik alanın olduğu sokağa geldikten bir süre sonra alanı ateşe verdi.

Yangının hızlıca büyümesi ile şahıs motosikletine binerek kaçmaya çalıştı.

Fren hakimiyetini kaybeden şüpheli, elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Hemen ayağa kalkan şahıs koşarak kaçmaya başladı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kaçmaya çalışan Erhan N.‘yi kıskıvrak yakaladı.

Yeşillik alandaki yangın ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kağıthane'de yeşil alanı kundaklayan şahıs yakalandı ViDEO







OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık kontrolünden geçen şahıs, ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere Sadabad Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Kundaklanan yeşil alan cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



