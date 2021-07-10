Yokuş yukarı çıkmak isteyen kamyonet şoförü, aracın kontrolünü kaybetti. Kamyonet, geri kaymasının ardından yan yatarak devrildi.

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Bostan Sokak’ta, yokuş yukarı çıkmak isteyen kamyonet şoförü, dik yokuşta aracın kontrolünü kaybetti.

Kamyonet, geri geri kaymaya başladı. 10 metre geri kaydıktan sonra yan yatarak devrildi. Kayma anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde kamyonetin yokuş yukarı çıkmaya çalıştığı ve geri geri kaydığı anlar yer aldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye olay yerinde müdahale etti.

Yan yatan kamyonet çekici ve kepçe yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

“BU KAZA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU”

Mahalle sakinlerinden İpek Ökten, olay anına ilişkin şu sözleri kaydetti:

“Mutfaktaydım dışarı çıktım. Olay olmuş, baktım ki kamyonetin yan yattığını gördüm, başka da bir şey göremedim. Sürücüyü de içinden çıkarttılar. Baya bir uğraştılar. Burada çok kaza oluyor, sabah da çekici geldi. Şurada büyük kamyon vardı, onu da sabah kaldırdılar. Dün de akşam bir araç incir ağacının böğrüne vurdu. Bu kaza 3’üncüsü oldu. Çok korkuyorum, burası çok tehlikeli. Bir çaresine bakmak lazım.”

Kağıthane’de, yokuşta kayan kamyonet devrildi VİDEO

