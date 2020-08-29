Güzargahından çıkan sürücü, ara sokakta bulunan bebek arabasına çarpıp olay yerinden kaçtı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde, Seyrantepe-Topkapı hattından çalışan 34 M 5423 plakalı minibüs sürücüsü, trafik polislerine yakalanmamak için güzergahını değiştirerek Aybike Sokak istikametine döndü.

BEBEK ARABASINA ÇARPTI

O sırada Mislihan Bayar içerisinde bebeği bulunan bebek arabası ile caddeye çıkarken minibüs sürücüsü bebek arabasına çarpıp, arabanın tekerleğinin üstünden geçti.

Kağıthane'de yolcu minibüsü bebek arabasına çarptı

YARALANAN OLMADI

Bayar'ın bağırışları ve çevredekilerin uyarısı ile minibüs sürücüsü durdu. Şans eseri bebeğe ve anneye bir şey olmazken bebek arabasının tekerleği kırıldı. Sürücü bir süre olay yerinde durduktan sonra yolcuları ile birlikte hareket etti.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri minibüsün plakasını belirlerken polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

"BEBEK ARABASINI SIKIŞTIRIP KAÇTI"

Olayı görüp kadına yardım eden kişi, "Minibüs bebek arabasını sıkıştırdı ve kaçıp gitti. Yukarıda çevirme olduğu için hat dışına çıkıyor. Çevirmeden kaçıyor. Bu sokağı çok kullanıyorlar" diye konuştu.