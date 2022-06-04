Kağıthane'de yolda kayan taksi bariyerlerde asılı kaldı

Sulama yapılan yolda kayarak bariyerlere çarpan taksi havada asılı kalırken, sürücüsü kazadan yaralanmadan kurtuldu.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi imrahor Caddesi Kağıthane Tünel girişinde Caner Karakanat’ın kullandığı taksi, yolun ıslak olması nedeniyle kaydı.

Ardından şoför, önce trafik levhasına ardından demir bariyerlere çarparak durdu.

Bariyerlerde asılı kaldı

İHA' nın haberine göre;taksi içinde sıkışan şoför ve yolcu kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Trafik normale döndü

Kaza nedeniyle Kağıthane Tüneli Bomonti istikametinde trafik oluştu. Kazaya karışan taksinin çekilmesiyle trafik normale döndü.

"Yaralanan kimse olmadı"

Kaza yapan taksi şoförü Caner Karakanat "Sudan dolayı araba kaydı. Sulama yapılmış. Araba kaydı bariyere girdik. Takside yolcu da vardı. Yaralanan kimse olmadı." dedi.

"Yoldaki sulama nedeniyle kaynaklanan bir durum"

Araç sahibi Mahsun Kesim "Yoldaki sulamayı zaten görüyorsunuz. Şoför kontrolü kaybediyor. Direk bariyere çıkıp bu hale geliyor. Yoldaki sulama nedeniyle kaynaklanan bir durum" diye konuştu.





































