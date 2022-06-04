Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
494.149
-2.24%
BTXN Coin
12.14
-1.05%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    Kağıthane'de yolda kayan taksi bariyerlerde asılı kaldı

    Sulama yapılan yolda kayarak bariyerlere çarpan taksi havada asılı kalırken, sürücüsü kazadan yaralanmadan kurtuldu.
    • 04.06.2022 - 11:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kağıthane'de yolda kayan taksi bariyerlerde asılı kaldı

    İstanbul'un Kağıthane ilçesi imrahor Caddesi Kağıthane Tünel girişinde Caner Karakanat’ın kullandığı taksi, yolun ıslak olması nedeniyle kaydı.

    Ardından şoför, önce trafik levhasına ardından demir bariyerlere çarparak durdu.

    Bariyerlerde asılı kaldı

    İHA' nın haberine göre;taksi içinde sıkışan şoför ve yolcu kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Trafik normale döndü

    Kaza nedeniyle Kağıthane Tüneli Bomonti istikametinde trafik oluştu. Kazaya karışan taksinin çekilmesiyle trafik normale döndü.

     

    "Yaralanan kimse olmadı"

    Kaza yapan taksi şoförü Caner Karakanat "Sudan dolayı araba kaydı. Sulama yapılmış. Araba kaydı bariyere girdik. Takside yolcu da vardı. Yaralanan kimse olmadı." dedi.

    "Yoldaki sulama nedeniyle kaynaklanan bir durum"

    Araç sahibi Mahsun Kesim "Yoldaki sulamayı zaten görüyorsunuz. Şoför kontrolü kaybediyor. Direk bariyere çıkıp bu hale geliyor. Yoldaki sulama nedeniyle kaynaklanan bir durum" diye konuştu.

    Kağıthane de yolda kayan taksi bariyerlerde asılı kaldı #1

    Kağıthane de yolda kayan taksi bariyerlerde asılı kaldı #2

    Kağıthane de yolda kayan taksi bariyerlerde asılı kaldı #3

    Kağıthane de yolda kayan taksi bariyerlerde asılı kaldı #4

    Kağıthane de yolda kayan taksi bariyerlerde asılı kaldı #5

    Kağıthane de yolda kayan taksi bariyerlerde asılı kaldı #6

    Kağıthane de yolda kayan taksi bariyerlerde asılı kaldı #7

    Kağıthane de yolda kayan taksi bariyerlerde asılı kaldı #8

    Kağıthane de yolda kayan taksi bariyerlerde asılı kaldı #9

    Kağıthane de yolda kayan taksi bariyerlerde asılı kaldı #10


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Samsun'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı
    3. Sayfa

    Samsun'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

    Binlerce öğrencinin beklediği LGS sınavı yarın yapılacak
    Gündem

    Binlerce öğrencinin beklediği LGS sınavı yarın yapılacak

    Görüş Bildir