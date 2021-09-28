Kağıthane'de yumruklu kavgada kan aktı

Otomobilden tartıştığı şahsa araçtan inip yumruk atan Burak Misoğlu, karşı tarafın arkadaşı tarafından dizlerinden vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüphelilerden biri yakalandı.

İstanbul'un Kağıthane sokaklarında dehşet...

“Uyuşturucu madde kullanmak” suçundan kaydı olan Burak Misoğlu, otomobiliyle Ortabayır Mahallesi'ne gelerek bir şahıs ile konuşmaya başladı.

Bir süre sonra araçtan inen Misoğlu, üzerine yürüyen şahsa yumruk attı.

DİZLERİNDEN VURUP TEKMELEDİLER

Yumruk araya giren başka bir kişiye denk gelirken, bir anda ortalık karıştı. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, yumruğu yiyen kişi silahını çıkarıp havaya ateş açtı.

Kavganın kızışmasıyla sinirlerine hakim olamayan silahlı kişi, Misoğlu'nu dizlerinden vurarak yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Misoğlu, bu kez yerlerde tekmelendi. Saldırganlar daha sonra ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kağıthane’de silahla dizlerinden vurup yerde tekmelediler

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Misoğlu, ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Misoğlu’nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KAĞITHANE POLİSİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yaralı Misoğlu’nun ifadesini aldı. Çevredeki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, şahısların Barış A. (22) ve Onur T. olduğunu tespit etti.

SALDIRGANLARDAN BİRİ YAKALANDI

Semtte şok uygulama yapan ekipler, Barış A.'yı Talatpaşa Caddesi üzerinde yakaladı. Üst araması yapılan şahıs, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İfadesi alınarak işlemleri tamamlanan Barış A., adliyeye sevk edildi.