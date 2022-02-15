Kağıthane’de zabıta ile seyyar satıcılar arasında arbede

Ruhsatsız satış yaptıkları tespit edilen ve tezgahlarının kaldırılmasına karar verilen 2 seyyar satıcı kardeş ile zabıta görevlileri arasında arbede çıktı. Yaşanan arbede kameralara yansıdı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Sultan Selim Mahallesi’nde V.K. ve S.K. adlı kardeşler, plakasız araçla izinsiz seyyar satıcılık yaptıkları için işlem yapmak isteyen Kağıthane Zabıta Müdürlüğü’nde görevli zabıta memuruna saldırdı.

Şüpheliler 3 zabıta personelini önce tehdit etti, ardından da sebze kasası fırlatıp yumrukla darbetti.

ARBEDE GÖRÜNTÜLERİ

Zanlıların, saldırının ardından olay yerinden kaçtığı, zabıta görevlilerine ait kamerayı da gasbettikleri ileri sürüldü.

İki seyyar satıcı kardeş ile zabıta görevlileri arasında çıkan arbede, zabıta ekiplerinin kameralarınca da kaydedildi.

İstanbul'da zabıta ile seyyar satıcılar arasında arbede çıktı VİDEO

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR

Zabıta görevlilerinin ihbarı ile olay yerine polis çağrıldı.

Saldırının meydana geldiği yere ulaşan polis, geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin kaçış güzergahlarına baktı ve saldırgan iki kardeşin plakasız bir araçla kaçtığını tespit etti.

Kaçmaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler, yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu Emniyetevler Mahallesi’ndeki otelin önünde yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİLER

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin gasbettikleri kamerayı kaçarken yol kenarına attıkları ve bir vatandaşın kamerayı zabıta görevlilerine teslim ettiği belirlendi.

Kısa sürede yakalanan ve “Görevli Memura Mukavemet” ile “Gasp” suçlarından haklarında işlem yapılan V.K. ile S.K., adli makamlara sevk edildi.