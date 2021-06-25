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Kağıthane'de zincirleme kaza
Aralarında İETT otobüsünün de bulunduğu 3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.
- DHA
- 25.06.2021 - 10:54
- Güncelleme : 25.06.2021 - 11:15
İstanbul'un Kağıthane ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İmrahor Caddesi'nde, hafif ticari araç sürücüsü sinyal vererek, orta şeritten sağa geçmek istedi.
Sağ şeritten gelen 34 TDU 68 plakalı taksi sürücüsü, ticari aracı son anda fark ederek, durmaya çalıştı.
SAVRULAN TAKSİ OTOBÜSE ÇARPTI
Sürücünün çabalarına rağmen hafif ticari araca çarpmaktan kurtulamayan taksi savrularak, İETT otobüsüne çarptı.
Kontrolden çıkan taksi ile İETT otobüsü kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Kağıthane'de zincirleme kaza ViDEO
YARALANAN KİMSE OLMADI
Kazada, şans eseri, sürücüler ve yolcuların burnu dahi kanamazken, araçlarda hasar oluştu.
Kaza sonrası, Kağıthane yönünde yoğun trafik meydana geldi.
Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.