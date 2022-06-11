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    Kağıthane'deki genci darbedip telefonunu çaldılar

    Evine giden gencin önünü keserek yerlerde sürükledikten sonra cebindeki telefonu da gasbeden 2 şahıs, güvenlik kamerasına yakalandı.
    • 11.06.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 16:56
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    Kağıthane'deki genci darbedip telefonunu çaldılar

    İstanbul Kağıthane'nin Sultan Selim Mahallesi’nde sokakta yürüyerek evine giden 15 yaşındaki Yusuf K.’nin karşısından gelen gaspçılar, laf atarak yanına yaklaştı.

    Bu sırada yoluna devam etmek isteyen genç, gaspçılar tarafından yerlerde yürüklenerek darbedildi.

    Cebindeki telefonu çaldılar

    Dakikalarca süren dehşet anlarında 2 şahıs, yerde yatan Yusuf K.’nin cebinden telefonu çalarak kayıplara karıştı.

    İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Yusuf K. ve çevrede olayı gören vatandaşların ifadesine başvurdu.

    Kağıthane'deki genci darbedip telefonunu çaldılar

    Polisleri kandırmaya çalıştı

    Vatandaşın kaydettiği görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şahısların Bedirhan P. olduğunu tespit etti.

    Gaspçıları yakalamak için çalışma başlatan Kağıthane polisi, Bedirhan P.’yi olayın gerçekleştiği adrese yakın bir sokakta kıskıvrak yakaladı.

    Bu sırada Bedirhan P. ise gasbettiği telefonu kendininmiş gibi polise vererek, ekibi kandırmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri telefonda yaptığı incelemede ekranında Yusuf K.’nın fotoğrafının olduğunu gördü. Bunun üzerine Bedirhan P. gözaltına alındı.

    2 gaspçı yakalandı

    Gecenin ilerleyen saatlerine kadar aramalarını sürdüren Kağıthane polisi, diğer şüpheli Aytaç A.’yı da evinde kıskıvrak yakaladı. Yapılan incelemelerde şahısların suç kayıtlarının olmadığı öğrenildi.

    Şahıslar, Yusuf K. tarafından teşhis edilmesi üzerine gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Serbest bırakıldılar

    İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki gaspçı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Kağıthane deki genci darbedip telefonunu çaldılar #1

    Kağıthane deki genci darbedip telefonunu çaldılar #2

    Kağıthane deki genci darbedip telefonunu çaldılar #3

    Kağıthane deki genci darbedip telefonunu çaldılar #4

    Kağıthane deki genci darbedip telefonunu çaldılar #5


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