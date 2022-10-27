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    Kağıthane'deki hırsız, 50 bine çaldığı malzemeyi 3 bine sattı

    Yeşilce Mahallesi'ndeki iş yerinden 50 bin lira değerindeki malzemeleri çalarak 3 bin liraya esnafa satan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 27.10.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 16:42
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    Kağıthane'deki hırsız, 50 bine çaldığı malzemeyi 3 bine sattı

    İstanbul Kağıthane'nin Yeşilce Mahallesi'nde, 22 Ekim günü hırsızlık olayı yaşandı.

    İş yerinden 50 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalındığını fark eden patron, emniyete başvurdu.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

    Kamera görüntülerinden C.S. olduğu tespit edilen şüpheli, 23 Ekim Pazar günü oturduğu evde yakalanarak gözaltına alındı. C.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Suç dosyası kabarık çıktı

    Şüphelinin daha önce de benzer suçlardan kaydı olduğu ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan arandığı öğrenildi.

    Kağıthane deki hırsız, 50 bine çaldığı malzemeyi 3 bine sattı #1

    Cezaevini boyladı

    Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen C.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    50 bin liralık malzemeyi 3 bine sattı

    İş yerinden 50 bin lira değerindeki malzemeleri çalan zanlının, çevredeki esnafa kendisini iş yeri sahibi olarak tanıttığı ve çaldığı malzemeleri 3 bin liraya hurdacıya sattığı belirlendi.

    Kağıthane deki hırsız, 50 bine çaldığı malzemeyi 3 bine sattı #2


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