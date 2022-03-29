Kağıt toplayıcılığı yapan 4 kişinin alevlenen kavgasında, yabancı uyruklu bir kişi, şah damarına yediği bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Kağıthane dün akşam saatlerinde kan dondurucu olaya şahit oldu.

Edinilen bilgilere göre kağıt toplayıcılığı yapan 4 kişi cadde üzerinde tartışmaya başladı.

Kısa sürede alevlenen tartışmada, yabancı uyruklu kişi elindeki bıçakla dehşet saçtı.

BIÇAĞI ŞAH DAMARINA SAPLADI

Arkadaşının şah damarından bıçakladığı iddia edilen yabancı uyruklu M.S.A.'nın yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY ESNASINDA CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

CİNAYETTE MUŞTA KULLANILDI

Yapılan çalışmada olay yerine yakın bir yerde de cinayette kullanıldığı düşünülen muştaya rastlandı.

Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısının öldürüldüğü yerde yapılan olay yeri inceleme çalışması 3 saat sürdü.

Kağıthane'deki kağıt toplayıcısı şah damarından bıçaklanarak katledildi VİDEO



EKİPLERDEN KAPSAMLI İNCELEME

Ekipler ölen şahsın öldüğü yerden çevrede bulunan otomobillere kadar geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi.

Yabancı uyruklu şahsın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise her yerde aranıyor.