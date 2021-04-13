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    Kağıthane'deki kapkaççıyı inşaat işçileri yakaladı

    Bir kadından kapkaç yaparak inşaata saklanan şüpheli, inşaat işçileri tarafından yakalanıp dövülerek hastanelik edilirken, çanta da sahibine teslim edildi.
    • DHA
    • 13.04.2021 - 12:43
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 13:00
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    Kağıthane'deki kapkaççıyı inşaat işçileri yakaladı

    İstanbul Kağıthane'deki Yahya Kemal Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde sokakta yürüyen bir kadının çantasını alan kapkaççı saklanmak için inşaata girdi.

    Kapkaççının inşaata saklandığını gören işçiler, şüpheliyi yakalayıp darbederek hastanelik etti.

    İşçiler, kadının çantasını sahibine teslim etti.

    YARALI ŞÜPHELİ, HASTANEYE KALDIRILDI

    O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yerde baygın halde yatan şüpheli daha sonra hastaneye gönderildi.

    Kağıthane'deki kapkaççıyı inşaat işçileri yakaladı VİDEO


    Kağıthane deki kapkaççıyı inşaat işçileri yakaladı #1

    Kağıthane deki kapkaççıyı inşaat işçileri yakaladı #2

    Kağıthane deki kapkaççıyı inşaat işçileri yakaladı #3

    Kağıthane deki kapkaççıyı inşaat işçileri yakaladı #4

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