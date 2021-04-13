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Kağıthane'deki kapkaççıyı inşaat işçileri yakaladı

Kağıthane'deki kapkaççıyı inşaat işçileri yakaladı

Bir kadından kapkaç yaparak inşaata saklanan şüpheli, inşaat işçileri tarafından yakalanıp dövülerek hastanelik edilirken, çanta da sahibine teslim edildi.