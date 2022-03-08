Kağıthane'deki kuyumcuda silahlı soygun

Maskeli 4 soyguncu, otomatik silahlarla girdiği kuyumcuda çalışanı etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çalıp, kaçtı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Nurtepe’de yaşanan olayda, öğle saatlerinde maskeli 4 şahıs, otomatik silahlarla kuyumcuya girdi.

Şahıslar, çalışanı silah doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 2 dakika içerisinde silahın dipçiğiyle tezgahlarını kırdığı kuyumcudan yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

1 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYA ÇALDILAR

Kaçarken havaya da ateş açan gaspçılar olay yerinden uzaklaştı.Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SOYGUNCULAR ARANIYOR

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin parmak izi incelemesi yaparak ve boş kovanı alarak delillendirme çalışması yaptı. Polis ekiplerinin soyguncuları yakalama çalışması sürüyor.