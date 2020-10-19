Kağıthane'deki parkta cinayet: 2 zanlı tutuklandı

28 yaşındaki gencin silahla öldürülmesiyle ilgili şüpheliler yakalandı. Saldırganların olay yerine geliş ve gidiş anları kameralara yansıdı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Anadolu Parkı'nda alkol alan Mücahit Akipa (28) ve Yakup A.'nın (29) yanına iki kişi geldi ve beraber alkol almaya davet etti.

Mücahit Akipa ve arkadaşının kabul etmemelerinin ardından iki grup arasında tartışma çıktı.

ARKADAŞLARDAN BİRİ ÖLDÜ

Tehdit ederek olay yerinden ayrılan 2 kişi, bir süre sonra 2 kişi arkadaşlarıyla tekrar olay yerine geldi. Tekrar çıkan tartışma sonucu yanlarında getirdikleri silahla Mücahit Akipa ve arkadaşına ateş eden saldırganlar, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Mücahit Akipa hayatını kaybederken, yaralanan Yakup A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÜZERİNDE SİLAHLA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek olaya karışan şüphelilerin kimlikleri belirledi.

Şüphelilerden Şeyhmus K. (29) olaydan bir gün sonra Beyoğlu'nda, Hüseyin T. (20), Eray B. (23) ve Salih K. (22) ise 15 Ekim günü yakalandı.

Salih K.'nin üzerinde yapılan aramada tabanca ve 9 adet mermi ele geçirildi.

İKİSİ TUTUKLANDI

Şubede ifadeleri alınan şüphelilerden Salih K.'nin 6, Hüseyin T.'nin 7, Şeymus K.'nin ise 2 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Şubede işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Salih K. ve Hüseyin T. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Şeyhmus K. ve Eray B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.