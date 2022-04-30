Kağıthane'deki silahlı magandalar bekçilere yakalandı

Otomobille havaya ateş açan şahıslar bekçilerin operasyonuyla yakalandı. Üstlerini aratmamak için direnen biri kadın üç kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Otomobille seyir halindeyken silahla havaya ateş açan 2 şahıs, bekçileri harekete harekete geçirdi.

Akaryakıt istasyonunda yakaladılar

Güvenlik kameralarının inceleyen bekçiler, silahla havaya sıkan aracı tespit etti. Görüntülerde aracın bölgede ki bir akaryakıt istasyonuna girdiğini görüldü. Bunun üzerine istasyonun çevresinde önlem alan bekçiler, araçtaki 1’i kadın 3 şahsı markete girdiği esnada yakaladı.

3 gözaltı



Üst araması yapmak isteyen bekçiler, şahısların direnciyle karşılaştı. Tepki üzerine arbede yaşanırken, bekçiler olay yerine takviye istedi. Takviye ekiplerin olay yerine gelmesi üzerine şahıslardan biri gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçilirken, şahısların yanındaki kadının çantasında da başka bir ruhsatsız tabanca ve mermiler bulundu.

Polis ekiplerinin gelmesinin ardından Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılan Cem S.'nin "ateşli silah mermisi bulundurmak" suçundan arandığı ve 6 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şahsın yanındaki Hakan T. ve Nurhan Sevil A. da gözaltına alındı.

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Şüphelilerden biri tutuklandı

İHA'nın haberine göre, emniyete götürülen Hakan T. ve Nurhan Sevil A. "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Cem S. ise adli işlemleri yapıldıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



