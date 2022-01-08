İkisi kadın 6 hırsız, çalıntı araçla geldikleri bir elektronik ürün satan mağazanın iç kepengini keserek içeriye girdi. Soygun anları kameralara yansırken, hırsızlardan birinin yere düştüğü görüldü.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi’ndeki Muhammet Burak Z.’ye ait elektronik ürün mağazası önünde keşif yapan hırsızlar, sabaha karşı mağazanın bulunduğu bölgeye gelerek beklemeye başladı.

Bu sırada erkek olan hırsızlar mağazanın elektronik kepengini keserek sürgülü kapısını açarak içeriye girdi.

KADIN HIRSIZLAR KAPIDA BEKLEDİ, ERKEKLER MAĞAZAYI SOYDU

Erkek hırsızlar kapıyı kırdığı sırada, araçta bulunan kadın hırsız ise çevrede bulunabilecek insanların şüphelenmemesi için kapıda bekledi.

Erkek hırsızlar kapıyı açıp içeriye girdikten sonra hızla 40 adet monitörü dışarıya taşırken, kadın hırsız da araca yükledi.

Kağıthane’deki teknoloji mağazasında soygun VİDEO

ÇALMAK İÇİN ADETA BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Mağazanın içerisinde hızlı hareket etmeye çalışan hırsızlar, kapıdaki araca elektronik eşya taşımak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Mağazada eline monitörleri alan hırsız, hızını ayarlamayarak ayağı kayınca yere düştü.

Buna rağmen ayağa kalkan hırsız, elektronik eşyaları arabaya taşımaya devam etti. Bir süre sonra hırsızlar aracına binerek olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Yaşanan hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

HIRSIZLARDAN 4’Ü YAKALANIP TUTUKLANDI

Hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine gelerek mağazada incelemelerde bulundu.

Mağazadaki güvenlik kamerasına inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı minibüs ve çalıntı plaka kullandıkları tespit edilen hırsızlardan 4’ü polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan Can Polat S., Mert S., Ramazan Y. ve Yücel K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.