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Kağıthane’deki yangında mahsur kalan köpek telef oldu

Kağıthane’deki yangında mahsur kalan köpek telef oldu

Sabah saatlerinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangında bir köpek mahsur kaldı. Telef olan köpeği sahibi köpeğini cansız şekilde görünce şok geçirdi.