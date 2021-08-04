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    Kağıthane’deki yangında mahsur kalan köpek telef oldu

    Sabah saatlerinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangında bir köpek mahsur kaldı. Telef olan köpeği sahibi köpeğini cansız şekilde görünce şok geçirdi.
    • İHA
    • 04.08.2021 - 07:41
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    Kağıthane’deki yangında mahsur kalan köpek telef oldu

    İstanbul’un Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi Taşocağı Caddesi’ndeki mobilya atölyesi içerisinde saat 05.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

    Kapalı olan dükkan içerisinde bağlı şekilde bulunan evcil av köpeği ise mahsur kaldı.

    EKİPLER CAMI KIRARAK KURTARDI ANCAK…

    Evcil köpeğin havlamalarını duyan vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    İtfaiye ekipleri, dükkanın camlarını kırarak içeriye girdi. Yangına müdahale eden ekipler, içeride mahsur kalan evcil köpeği dumanlar arasından kurtardı.

    Kağıthane’deki yangında mahsur kalan köpek telef oldu #1

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KÖPEK TELEF OLDU

    Hareketsiz şekilde yerde yatan evcil köpek, yapılan tüm müdahalelere olay yerinde telef oldu.

    İş yeri sahibi atölyeye gelerek köpeğini cansız şekilde görünce şok geçirdi.

    İtfaiye ekipleri atölyede soğutma çalışması başlatırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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