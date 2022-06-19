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    Kağıthane'deki yokuştan minibüsüyle inen sürücü zikzak çizdi

    Hürriyet Mahallesi'nin dik yokuşundan inen minibüs şoförü kontorlünü kaybetti. Bu esnada keskin manevralarla ilerlemeye başlayan minibüs araçlara çarparak durdu. Yaralı sürücü ise telefonuyla oynadı.
    • 19.06.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 12:52
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    Kağıthane'deki yokuştan minibüsüyle inen sürücü zikzak çizdi

    İstanbul Kağıtane'nin Hürriyet Mahallesi'nde ilerleyen 34 YNN 69 plakalı kapalı kasa minibüsle seyreden Gökhan Akça, (33) dik bir yokuştan aşağıya inmek istedi.

    Sürücü yokuşu inmeye başladığı esnada frenler tutmayınca minibüs kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs yokuştan zikzak yaptıktan sonra önce duvara ardından da sokaktaki araçlara çarparak durabildi.

    İHA'nın aktarımına göre, ortalığın karıştığı kazada sokakta çocukların olmaması sonucu faciadan olmazken, sürücü Akça ise yaralandı.

    Yaralı halde telefonunu kurcaladı

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine beklenildiği esnada sürücü Akça, yerde yatarken cep telefonuyla yakınlarını aradı.

    Yaşadığı kazaya anlatan Akça ardından bir süre telefonla oynadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

    Kağıthane'deki yokuştan minibüsüyle inen sürücü zikzak çizdi ViDEO

    Kağıthane deki yokuştan minibüsüyle inen sürücü zikzak çizdi #1

    'Yokuş kapatılsın' tepkisi

    Öte yandan, polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Vatandaşlar ise yokuşun trafiği kapatılmasını isteyerek tepki gösterdi.

    Geçtiğimiz aylarda da yokuştan birçok maddi ve yaralanmalı trafik kazalarımın yaşandığı bilgisine ulaşıldı.

    Kağıthane deki yokuştan minibüsüyle inen sürücü zikzak çizdi #2

    Kağıthane deki yokuştan minibüsüyle inen sürücü zikzak çizdi #3

    Kağıthane deki yokuştan minibüsüyle inen sürücü zikzak çizdi #4

    Kağıthane deki yokuştan minibüsüyle inen sürücü zikzak çizdi #5

    Kağıthane deki yokuştan minibüsüyle inen sürücü zikzak çizdi #6

    Kağıthane deki yokuştan minibüsüyle inen sürücü zikzak çizdi #7

    Kağıthane deki yokuştan minibüsüyle inen sürücü zikzak çizdi #8


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