Durak dışında indirmediği için dolmuş şoförüne çocuklarıyla birlikte saldıran kadın polis tarafından yakalanırken, şoförün kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Önceki gün İstanbul Kağıthane Altınay Caddesi üzerinde seyreden dolmuşta bulunan E.Ö. isimli yolcu durak dışında bir bölgede inmek istediğini şoför D.Ü.Ö.’ye söyledi.

Şoförün yolcuya, durak dışında yolcu indirmenin yasak olduğunu söylemesiyle tartışma çıktı.

Yolcu E.Ö., hareket halindeyken şoföre yönelik küfür edip tehditler savurarak, şoför kabinine yumruk atmaya başladı.

ÇOCUKLARIYLA GELEREK ŞOFÖRÜ DARBETTİLER

Son durakta dolmuştan inen yolcu E.Ö. daha sonra çocukları M.T.Ö., E.Ö. ve K.Ö. ile tekrar durağa gelerek, ellerindeki kesici aletlerle şoförü D.Ü.Ö.’yü kovalamaya başladı.

Kağıthane'deki yolcu, durak dışında indirmeye şoföre saldırdı VİDEO











AİLE, KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Neye uğradığını şaşıran şoför çareyi, durak içerisindeki kendi binalarına kaçmakta buldu. Şoförü darp eden saldırganlar bir süre sonra duraktan ayrıldı. Olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalayarak polis merkezine götürdü.

CANINI ZOR KURTARDI

Kağıthane’de istediği olmayan yolcunun ve yakınlarının şoföre saldırdığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şoförün durak içerisinde saldırganlardan kaçmaya başladığı daha sonra da durak içerisindeki binaya girdiği görülüyor.



