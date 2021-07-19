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    Kağıthane'deki yolcu, durak dışında indirmeye şoföre saldırdı

    Durak dışında indirmediği için dolmuş şoförüne çocuklarıyla birlikte saldıran kadın polis tarafından yakalanırken, şoförün kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 19.07.2021 - 12:09
    • Güncelleme : 19.07.2021 - 12:21
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    Kağıthane'deki yolcu, durak dışında indirmeye şoföre saldırdı

    Önceki gün İstanbul Kağıthane Altınay Caddesi üzerinde seyreden dolmuşta bulunan E.Ö. isimli yolcu durak dışında bir bölgede inmek istediğini şoför D.Ü.Ö.’ye söyledi.

    Şoförün yolcuya, durak dışında yolcu indirmenin yasak olduğunu söylemesiyle tartışma çıktı.

    Yolcu E.Ö., hareket halindeyken şoföre yönelik küfür edip tehditler savurarak, şoför kabinine yumruk atmaya başladı.

    ÇOCUKLARIYLA GELEREK ŞOFÖRÜ DARBETTİLER

    Son durakta dolmuştan inen yolcu E.Ö. daha sonra çocukları M.T.Ö., E.Ö. ve K.Ö. ile tekrar durağa gelerek, ellerindeki kesici aletlerle şoförü D.Ü.Ö.’yü kovalamaya başladı.

    Kağıthane'deki yolcu, durak dışında indirmeye şoföre saldırdı VİDEO


    Kağıthane deki yolcu, durak dışında indirmeye şoföre saldırdı #1

    AİLE, KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

    Neye uğradığını şaşıran şoför çareyi, durak içerisindeki kendi binalarına kaçmakta buldu. Şoförü darp eden saldırganlar bir süre sonra duraktan ayrıldı. Olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalayarak polis merkezine götürdü.

    Kağıthane deki yolcu, durak dışında indirmeye şoföre saldırdı #2

    CANINI ZOR KURTARDI

    Kağıthane’de istediği olmayan yolcunun ve yakınlarının şoföre saldırdığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şoförün durak içerisinde saldırganlardan kaçmaya başladığı daha sonra da durak içerisindeki binaya girdiği görülüyor.

    Kağıthane deki yolcu, durak dışında indirmeye şoföre saldırdı #3

    Kağıthane deki yolcu, durak dışında indirmeye şoföre saldırdı #4

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