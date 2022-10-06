Kahramanmaraş'ta POS tefeciliği operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

3 ilde POS cihazıyla tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik başlatılan operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "POS tefeciliği"ne yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar başlattı.

Kahramanmaraş, İstanbul ve Gaziantep'te önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Suç unsurları bulundu

Adreslerdeki aramalarda 8 POS cihazı, 68 senet, 5 çek, yaklaşık 145 bin Türk Lirası ile 12 bin Amerikan doları, 335 euro, 53 kredi ve banka kartı, 7 CD, 10 borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

26 şüpheli gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan zanlılardan 14'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 12'sinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.