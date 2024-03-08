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Kahramanmaraş merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı Sosyal medya hesaplarından dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 15 şahıs, polis ekipleri tarafından tespit edilip düzenlenen şafak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi.