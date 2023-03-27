Kahramanmaraşlı depremzede Zonguldak'ta geçirdiği kazada hayatını kaybetti Ereğli'de hafif ticari aracın çarptığı, deprem nedeniyle Kahramanmaraş'tan Zonguldak'a gelen 76 yaşındaki Güler Ballıkaya yaşamını yitirdi.

DHA

Kahramanmaraş'tan deprem nedeniyle Ereğli ilçesine gelen 76 yaşındaki Güler Ballıkaya, dün saat 21.00 sıralarında oğluyla yoldan karşıya geçmek istedi.

F.D yönetimindeki hafif ticari araç Güler Ballıkaya'ya çarptı.

Çarpmayla bölünmüş yolun karşı tarafına savrulan Ballıkaya'ya ilk müdahaleyi, çevredeki vatandaşlar yaptı. Kazayı görenler hemen 112'yi arayıp yardım istedi.

Müdahale hayatını kurtarmaya yetmedi

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ballıkaya, ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ballıkaya yaşamını yitirdi.

Olayın şokunu yaşayan Ballıkaya'nın ismi öğrenilemeyen oğlu, depremden kurtuldukların ancak annesinin kazada yaşamını yitirdiğini söyleyerek gözyaşı döktü. Ticari aracın sürücüsü kazanın ardından gözaltına alındı.