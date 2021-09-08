Sara hastası gencin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi görenleri şaşırtıyor.

Kahramanmaraş’ta Türkoğlu ilçesinde oturan sara (epilepsi) hastası ve yürüme engelli 25 yaşındaki Şuayip Çiçek, tam anlamıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olduğunu söylüyor.

"ONU GÖRMEYİ ÇOK İSTİYORUM"

Cuma ve Hüsne Çiçek çiftinin 6 çocuğundan ilki olan Şuayip, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum. Onu görmeyi çok istiyorum. Buraya geldiğinde sarılmak istiyorum. Onu çok özledim. İnşallah Kahramanmaraş’a geldiğinde görmek nasip olur." dedi.

Kahramanmaraşlı engelli gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi VİDEO









"TELEVİZYONDA GÖRDÜKÇE DEDEM ÇIKTI DİYOR"

Baba Cuma Çiçek, “Oğlumuz 25 yaşında ve sara hastası. Yürümede de zorluk çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı televizyonda gördükçe 'Dedem çıktı' diyor. Fotoğrafı olan çerçeveyle yatıyor. Özellikle de görmeyi çok istiyor. Bazen üzülüyor, ağlıyor. İnşallah görmek nasip olur.” ifadesini kullandı.



