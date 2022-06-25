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    Kahramanmaraşlı lise öğrencileri Türkiye'de bir ilki başardı

    Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yenilenebilir enerji üretim atölyesi kurdu. Türkiye'de ilk olan atölyede güneş panellerinin kendi iç montajı yapılacak.
    • 25.06.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 09:55
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    Kahramanmaraşlı lise öğrencileri Türkiye'de bir ilki başardı

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, büyük bir başarıya imza attı.

    İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarının aktif şekilde kullanılması ve teknik personel yetiştirmek için başlatılan projede önemli bir adım atıldı.

    Yenilenebilir enerji üretim atölyesi kuruldu

    Proje çerçevesinde lise, yenilenebilir enerji üretim atölyesi kurdu.

    Atölye Türkiye’de ilk kez kuruldu

    Atölyeye gelen güneş panellerinin burada montajı yapılarak okulların çatılarına kurulum için gönderileceği bildirildi.

    Kahramanmaraşlı lise öğrencileri Türkiye'de bir ilki başardı VİDEO


    Kahramanmaraşlı lise öğrencileri Türkiye de bir ilki başardı #1

    Sektöre büyük bir ivme kazandıracak

    Türkiye’de ilk kez kurulan bu atölye vesilesiyle, alternatif enerjinin ustaları lise döneminden yetiştirilerek sektöre büyük bir ivme kazandırılacağı ifade edildi.

    Kahramanmaraşlı lise öğrencileri Türkiye de bir ilki başardı #2

    İHA'nın haberine göre;  Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Ragıp Erdoğan, konu hakkında şu açıklamaları yaptı;

    "İlk enerji panelleri kurulumunu yaptık"

    "2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren, okulumda yenilenebilir enerji kaynakları alanı altında güneş ve rüzgar enerji dallarımız faaliyete geçecek.

    Biz de ön hazırlık olarak okulumuzda ilk enerji panelleri kurulumunu yaptık. Bunu enerjiye çevirebildik. Bunlarla ilgili çalışmalar yaptık.

    Bu sayede açacağımız bu alan ve dallar ile kendi okulumuzdan başlayarak çevremizdeki bütün okulların enerji ve güneş panellerini kendimiz kurmayı planlamaktayız.

    Kahramanmaraşlı lise öğrencileri Türkiye de bir ilki başardı #3

    "Meslek liseleri topluma faydalı hale dönüştü"

    Okulumuzun ilk kurulumunu yaptığı güneş enerjisi panel portatifimiz, bununla Kahramanmaraş’taki bütün okulların çatılarına enerji sistemleri kurmayı planlamaktayız.

    Sizin de bildiğiniz gibi pandemiden sonra meslek liselerinin önemi arttı ve meslek liseleri sadece bir okul olmaktan çıkıp üreten, ekonomiye fayda veren, öğrencisiyle, öğretmeniyle topluma faydalı olan okullar haline dönüştü.

    Kahramanmaraşlı lise öğrencileri Türkiye de bir ilki başardı #4

    "Üretime katkıda bulunmak istiyoruz"

    Biz de bu anlamda bir nebze de olsa farkındalık adına gelecek sene açacağımız bu bölümümüzle, fosil yakıtların artık kullanımının azaldığı; güneş ve rüzgar enerjisinin yaygınlaştığı bir dönemde biz de elimizi taşın altına sokarak üretime katkıda bulunmak istiyoruz.

    Okulumuzu örnek verecek olursak, okulumuzun çatısı 1000 metrekare. Buraya 400 tane güneş paneli koyabiliyoruz. Yaklaşık 250 kilovoltluk bir kurulu güce sahip oluyoruz." dedi.

    Kahramanmaraşlı lise öğrencileri Türkiye de bir ilki başardı #5


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