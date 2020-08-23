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    Kahramanmaraş'ta 10 hektar alan yandı

    Ahır Dağı’nın iki farklı noktasında çıkan bahçe ve örtülü ot yangınlarında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.
    • İHA
    • 23.08.2020 - 05:09
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    Kahramanmaraş'ta 10 hektar alan yandı

    Yangınlar Kahramanmaraş kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Ahır Dağı’nın iki farklı noktasında çıktı.

    İlk yangın Sulutarla mevkiinde yer alan bağ evlerinin bulunduğu otluk arazide çıktı.

    Şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu çıkan çıngılardan başlayan yangın, bir anda etrafa yayıldı.

    Kahramanmaraş ta 10 hektar alan yandı #1

    10 HEKTAR ALAN YANDI

    Rüzgarında etkisiyle genişleyen yangın itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü. İkinci yangın ise yine Ahır Dağı Tömek mevkiindeki bir bağ evinin bahçesinde çıktı.

    Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangında bahçe zarar gördü. Çıkan yangınlarda yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

    Kahramanmaraş'ta 10 hektar alan yandı VİDEO


    Kahramanmaraş ta 10 hektar alan yandı #2

    Kahramanmaraş ta 10 hektar alan yandı #3

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