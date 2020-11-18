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    Kahramanmaraş'ta 10 liralık kaseleri çalan kadın

    Kahramanmaraş’ta bir iş yerinden 30 lira değerindeki 3 çerezlik kaseyi çantasına koyup çalan kadın, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 18.11.2020 - 13:03
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 14:08
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    Kahramanmaraş'ta 10 liralık kaseleri çalan kadın

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi, Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir züccaciye dükkanına alışveriş için gelen kadın, ürünleri inceledikten sonra raftaki çerezlik cam kaseleri eline aldı.

    TANESİ 10 LİRA

    Bir müddet kaseleri inceleyen kadın, elindeki tanesi 10 liradan satılan 3 adet kaseyi çantasına koydu. Kaseleri çalan kadın, alışveriş yapmadan iş yerinden ayrıldı.

    Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Kahramanmaraş'ta 10 liralık kaseleri çalan kadın ViDEO

    "BU ÜRÜNLER 6'LI SATILIYOR"

    Yaşanan olay sonrası durumu polis ekiplerine bildirdiklerini söyleyen iş yeri sahibi Halil Aşçı, “Biz iş yerindeyken bir anlık fırsattan yararlanan hanımefendinin kaseleri çantasına attığını görebiliyoruz. Zaten olay anında fark edilmesi ve bir gün sonrasında bizim yaptığımız sayımda ürünün olmadığını anladık. Durumu polise bildirdik. Bu ürünlerin maddi olarak bir önemi yok ama yapılmayacak bir hareket diye düşünüyorum. Bu ürünler 6’lı satılmakta ancak hanımefendi 3 tane almış. Bu ürünler kahvaltılarda reçellik olarak ve çerezlik olarak kullanılıyor.” diye konuştu.

    Kahramanmaraş ta 10 liralık kaseleri çalan kadın #1

    Kahramanmaraş ta 10 liralık kaseleri çalan kadın #2

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