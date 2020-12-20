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    Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki çocuk, arkadaşını vurdu

    Tüfekle şakalaştığı arkadaşını vurduktan sonra korkup kaçan 15 yaşındaki şüpheli, polis tarafından aranıyor.
    • DHA
    • 20.12.2020 - 17:47
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    Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki çocuk, arkadaşını vurdu

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinin Karacasu Mahallesi'nde Soner K. (14) ile arkadaşı A.A. (15), tüfekle şakalaşmaya başladı.

    Bu sırada tüfek birden ateş aldı ve Soner K. yaralandı.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Göğsüne isabet eden saçma ile yaralanan Soner K., ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

    Kahramanmaraş ta 15 yaşındaki çocuk, arkadaşını vurdu #1

    KORKUP, KAÇTI

    Burada tedaviye alınan Soner K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Polis, olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

    Kahramanmaraş ta 15 yaşındaki çocuk, arkadaşını vurdu #2

    Kahramanmaraş ta 15 yaşındaki çocuk, arkadaşını vurdu #3

    Kahramanmaraş ta 15 yaşındaki çocuk, arkadaşını vurdu #4

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