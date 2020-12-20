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- Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki çocuk, arkadaşını vurdu
Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki çocuk, arkadaşını vurdu
Tüfekle şakalaştığı arkadaşını vurduktan sonra korkup kaçan 15 yaşındaki şüpheli, polis tarafından aranıyor.
- DHA
- 20.12.2020 - 17:47
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinin Karacasu Mahallesi'nde Soner K. (14) ile arkadaşı A.A. (15), tüfekle şakalaşmaya başladı.
Bu sırada tüfek birden ateş aldı ve Soner K. yaralandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Göğsüne isabet eden saçma ile yaralanan Soner K., ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
KORKUP, KAÇTI
Burada tedaviye alınan Soner K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.